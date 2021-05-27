القبض على ارهابيين اثنين في بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، القبض على مطلوبين للقضاء في العاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ومن خلال ممارسة أمنية بهدف التدقيق والبحث عن العناصر المطلوبة للقضاء نفذتها مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن ولواء رئاسة الجمهورية الثاني بالإضافة الى قوة أمنية مشتركة أخرى في منطقة الدورة جنوب العاصمة، أسفرت عن اعتقال اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب".

واضاف البيان ان "الاعتقال جاء من خلال تدقيق قواعد البيانات حيث تبين انهم مطلوبون وفق قضايا إرهابية، وقد تم إحالتهم إلى الجهات المعنية المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".