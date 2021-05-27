شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين بالقتل واخر بالمخدرات

اعلنت قيادة شرطة بغداد اليوم الخميس القاء القبض على متهمين اثنين بجريمة القتل العمد في اطراف العاصمة.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز" ان مفارز شرطة بغداد القت القبض على متهمين اثنين بالقتل وفق احكام المادة ٤٠٦ و٤٠٥ الاول ضمن سيطرة البوعيثة التابعة للمديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد والثاني ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة الشعب حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون فيما نجحت مفارز فوج قوة حماية الواجب التابع للقيادة وبالتعاون مع مفارز جهاز الامن الوطني العراقي من نصب كمين محكم والقاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وتسليمه إلى مفارز الامن الوطني لاتخاذ اللازم بحقه وفق القانون