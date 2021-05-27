مقتل آمر فصيل بالشرطة الاتحادية في كركوك

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل آمر فصيل هندسة اللواء العشرين في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية نتيجة انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "آمر فصيل هندسة اللواء العشرين في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية (النقيب إيهاب زيدان خلف ردام الشمري) قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة عليه في محافظة كركوك".

واضاف ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وباشرت بعمليات تفتيش لتعقب عناصر داعش في تلك المناطق".

وفي السياق نفسه قالت خلية الإعلام الأمني فقي بيان ورد للسومرية نيوز، " مازالت دماء الأبطال في قواتنا الأمنية تروي تراب هذا الوطن، ها هي اليوم تزف شهيداً آخر ارتقى الى الله، هو المقاتل المغوار آمر فصيل هندسة اللواء العشرين في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية (النقيب إيهاب زيدان خلف ردام الشمري) خلال عمليات التفتيش والتطهير في وادي الشاي بمحافظة كركوك، الرحمة والمغفرة لشهداء العراق كافة".