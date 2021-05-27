إصابة عنصرين بمكتب الجبوري في ديالى والأخير يطالب بالتحقيق

اعلن مكتب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، الخميس، عن إصابة اثنين من العاملين فيه بمحافظة ديالى، مطالباً بفتح تحقيق عاجل.

وقال المكتب في بيان، "ندين ونستنكر محاولة الاستهداف الغادرة التي تعرض لها اثنان من العاملين في مكتبنا بمحافظة ديالى واطلاق النار عليهم من قبل مجهولين مما ادى الى اصابتهم بجروح خطيرة".



وطالب المكتب القوات الامنية بـ"فتح تحقيق عاجل والكشف عن الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون ليكونوا عبرة لغيرهم ممن امتهنوا القتل والترويع ظنا منهم انهم بمنأى عن الحساب ولن تطالهم يد القانون وهو ما يفرض على القوات الامنية مسؤولية مضاعفة".