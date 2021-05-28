أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بقضايا إرهابية في محافظتي بابل وواسط.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من الاستخبارات وقسم شرطة ناحية الإسكندرية والأمن الوطني التابع لقيادة شرطة محافظة بابل تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة ( ٤ إرهاب ) وذلك من خلال عملية أمنية نُفِّذت ضمن قاطع الناحية شمالي المحافظة".

واضاف البيان ان "مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية سيطرة (اللج)، اثناء تدقيق هويات الأشخاص وتفعيل دور حاسبة النافذة الوطنية القت القبض على متهم خطير مطلوب وفق احكام المادة ٤/ ارهاب الى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الارهاب/ اللجنة التحقيقية الخاصة".