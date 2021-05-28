بالفيديو: انتشار دبابات وعجلات عسكرية في شوارع بغداد

تشهد العاصمة بغداد توترا امنيا ملحوظا عقب الاحداث التي حصلت على خلفية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح, فيما اثار الامر عدة مواقف محلية ودولية دانت محاولات تقويض الدولة والمساس بهيبتها.في بغداد يرتفع منسوب التوتر الامني الى مستويات عالية, على خلفية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح, وتشهد شوراع بغداد انتشارا للدبابات في المنطقة الخضراء والمناطق المحاذية لها , على خلفية مشاهد الانتشار المسلح الذي حصل في المنطقة الخضراء في خطوة تحمل في طياتها التهديد باستخدام القوة لاطلاق سراح مصلح.ويقول شهود عيان أن افواجا مدرعة دخلت العاصمة قادمة من معسكر التاجي, فيما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمدرعات تنتشر في الشوارع.ما حصل خلال الساعات الماضية اثار موجة امتعاض شعبي فضلا عن سلسلة من المواقف المحلية وحتى الدولية, وعلى الصعيد الداخلي اعتبرت اطراف عدة ان التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر, فضلا عن انه أمر يؤدي الى اضعاف البلاد وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي.دوليا اعتبرت الامم المتحدة ما حصل على خلفية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي سلوكاً يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور, فيما شددت على ضرورة احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، وانه لا أحد فوق القانون.