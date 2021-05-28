عمليات البصرة تصدر توضيحا بشان تعرض بعض شاحنات النقل البري إلى حالات تسليب

وقال الماجدي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من إلقاء القبض على ٦ مطلوبين للقضاء ضمن الواقع الجغرافي لمناطق الهارثة شمال البصرة وكذلك مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".وأضاف، "نثمن الدور الكبير والجهود الاستثنائية للوكالات الأمنية الاستخبارية ألتي اوصلتنا إلى إلقاء القبض على مجموعة من مروجي المواد المخدرة يقومون ببيع المواد المخدرة في مركز المدينة".وتابع، "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بعض شاحنات النقل البري إلى حالات تسليب تحت تاثير السلاح على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار، نؤكد عدم تسجيل أي خرق أمني بهذا الجانب ضمن قاطع عمليات البصرة".