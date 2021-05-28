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بغداد.. المشتركة تنوه بشأن تجربة أمنية عصر اليوم
أمن
2021-05-28 | 10:34
1,338 مشاهدة
أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، نداءً إلى سكان العاصمة بغداد، بشأن إطلاق صفارات الانذار، في مطار بغداد الدولي.
وقالت القيادة في بيان، ورد إلى السومرية نيوز، إنها "تعلن عن تجربة لإطلاق صفارات الانذار عصر اليوم، في مطار بغداد الدولي".
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