بغداد.. المشتركة تنوه بشأن تجربة أمنية عصر اليوم

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، نداءً إلى سكان العاصمة بغداد، بشأن إطلاق صفارات الانذار، في مطار بغداد الدولي.

وقالت القيادة في بيان، ورد إلى السومرية نيوز، إنها "تعلن عن تجربة لإطلاق صفارات الانذار عصر اليوم، في مطار بغداد الدولي".

