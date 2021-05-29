اجرام بغداد: القبض على متهمين اثنين بالتسليب والسرقة

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز" ان قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الزهور تمكنت من القبض على متهم وبالجرم المشهود اثناء قيامه بتسليب دراجة نارية في منطقة الحسينية واستنجاد المواطن صاحب الدراجة بمفارز مكتب مكافحة اجرام الزهور المنتشرة بالواجب وملاحقة المتهم والقبض عليه وضبط بحوزته (سلاح مسدس صوتي محور مع سكين) دونت اقوال المتهم واعترف صراحة بقيامه بجريمة التسليب وصدقت اقواله قضائيا وفق احكام المادة 442 من قانون العقوبات ..من جانب آخر تمكنت قوة أخرى من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الحرية من القبض على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ 42 الف دولار امريكي من داخل دار تعود لأحد المواطنين وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهم وفق المادة 444 من قانون العقوبات ..الى ذلك نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقهم أيضا وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل