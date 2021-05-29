بالصور: ضبط كدس للاعتدة والمواد المتفجرة غربي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، ضبط كدس للاعتدة والمواد المتفجرة غربي العاصمة بغداد.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "قوة من اللواء (22) في فرقة المشاة السادسة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل استخبارات عمليات بغداد تمكنت من ضبط كدس للأعتدة والمواد المتفجرة، في منطقة أم نجم الثانية غربي بغداد".

واضاف البيان، ان "الكدس يحتوي على (7) عبوات ناسفة مجهزة على شكل مقذوف، وعبوتين لاصقتين، وقنبرتين هاون عيار (6) ملم، وقاذفة RBG7 مع (صاوريخ قاذفة، و(حشوات دافعة، و(3) سبح تفجير، و(5) أجهزة موبايل مجهزة للتفجير، و(5) رمانات دفاعية، و(صواعق، و(28) صمام تفجير قنبرة هاون".