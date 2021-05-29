حملة أمنية واسعة لمكافحة المخدرات في ثلاث محافظات

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، عن إطلاق حملة أمنية واسعة في عموم محافظات العراق لمكافحة المخدرات.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "ألقت القبض على (5) متهمين بمناطق مختلفة من البلاد وهي كالتالي :-
1- قسم مكافحة مخدرات البصرة (3) متهمين
2- قسم مكافحة مخدرات كركوك متهم واحد
3- قسم مكافحة مخدرات ميسان متهم واحد
وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".
وأشارت إلى أنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات"، مبينة أن "الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات".