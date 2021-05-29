حملة أمنية واسعة لمكافحة المخدرات في ثلاث محافظات

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "ألقت القبض على (5) متهمين بمناطق مختلفة من البلاد وهي كالتالي :-1- قسم مكافحة مخدرات البصرة (3) متهمين2- قسم مكافحة مخدرات كركوك متهم واحد3- قسم مكافحة مخدرات ميسان متهم واحدوبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".وأشارت إلى أنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات"، مبينة أن "الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات".