حملة امنية في ميسان لملاحقة مروجي المخدرات بالمحافظة

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز" اليوم الاحد، ان مفارزها القت القبض على ( 6 ) متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أدوات تستخدم للتعاطي .وجاء هذا الواجب بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجانيوقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينالوا جزائهم العادل.