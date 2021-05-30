الاستخبارات تهدم محطات "الاستراحة" لعناصر داعش في الانبار

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية اكدت وجود ثلاثة اوكار لداعش الارهابي عبارة عن غرف طينية في صحراء الشامية بقضاء القائم، تستخدم كمحطات استراحة ومبيت لهم، ومنطلقا باتجاه صحراء الجزيرة بالانبار".وأضاف البيان، أنه "بعد التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبصحبة قوة عسكرية من الفوج الثالث لواء المشاة ٢٨ التابع للفرقة ذاتها، بالتوجه نحو الاهداف، وتم مداهمتها وتفجيرها بشكل كامل، من قبل مفارز الهندسة".