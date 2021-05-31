بالصور.. العثور على كدس عتاد ومتفجرات جنوبي بغداد

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، فرقة المشاة السابعة عشر وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز مكافحة الإرهاب وبدلالة إرهابي ملقى القبض عليه سابقاً تتمكن من العثور على كدس من المواد المتفجرة والاعتدة في منطقة الرضوانية جنوب بغداد".واحتوى الكدس، بحسب البيان، على "حزام ناسف وعبوتين ناسفتين مع بندقية وقاذفة RBG7 واحدة وثلاثة أجهزة كاتمة للصوت، أسلاك تفخيخ وكاميرا نوع بايوسونك مع (9) صواعق وكمية من العتاد الخفيف، مادة سيفور وحقائب ومواد طبية"، مشيراً إلى أنه "تم رفع المواد بدون حادث".