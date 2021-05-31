الخلية تعلن نتائج عمليات أمنية في خمس محافظات

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثامنة في كركوك والفرقة السادسة عشرة وشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على ثلاثة من الارهابيين في كركوك ونينوى وابو غريب ببغداد".وأشارت إلى أن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقيادة عمليات الجزيرة تمكنت من ضبط كدس للعتاد والمتفجرات في حديثة والكرمة بالانبار وربيعة غربي نينوى يضم ٣٣ عبوات ناسفة و٥ قنابر هاون مختلفة و٤ رمانات قاذفة ضد الاشخاص، وقد تم تسليم الارهابيين لجهة الطلب وفق مذكرات القبض الصادرة بحقهم".وبينت، أنه "تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير الكدس ومحتوياته تحت السيطرة".