الإطاحة بخمسة متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في ثلاث محافظات

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "قسم مكافحة مخدرات البصرة تمكن من القبض على متهمين اثنين، فيما تم القاء القبض على متهمين اثنين في كركوك واخر في ميسان".وأضافت المديرية أن "المتهمين بحوزتهم حبوب مخدرة متنوعة وأدوية ممنوعة التداول إضافة إلى أدوات التعاطي والآلات جارحة".وأشارت الى انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32) مخدرات".ولفتت الى أن "هذه الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالأدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن (178) المجاني الدور المهم".