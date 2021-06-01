وكالة الاستخبارات تعلن عن "صيد ثمين" في بيجي

خلية الاعلام الامني قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية ، والذي عمل الارهابي الاول مجهز وناقل أرزاق ( مواد غذائية) للمفارز الارهابية المتواجدة في قضاء بيجي".واضاف البيان، انه "الارهابي الثاني عمل بمفارز الاسناد عام ٢٠١٤ ومن ثم بالسيطرات وديوان الزكاة وكما تم تنصيبة مسؤول تجهيز المشتقات النفطية للعصابات الارهابية لقاطع الشرقاط".وتابع، انه "تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية".