الاتحادية تضبط صاروخي كاتيوشا من مخلفات داعش في سامراء (صور)

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نفّذت قوة مشتركة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة واللواء السابع عشر عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية تفتيش الضفة الشرقية لنهر دجلة ضمن قاطع عمليات سامراء".وبينت، أن "العمليات أسفرت عن العثور على صاروخي كاتيوشا من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة"، مشيرة إلى أنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".