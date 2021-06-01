الكاظمي يكلف حربية قائداً لعمليات سومر

كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الفريق الركن سعد حربية قائداً لعمليات سومر.

وقال مكتب محافظ ذي قار في بيان، إنه "بناءً على طلب محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، رئيس الوزراء يكلف سعد حربية قائدا لعمليات سومر بدلاً عن اللواء الركن عماد مجهول".