الانبار.. ضبط كدس للعتاد عائد لما يسمى بـ"ولاية الجنوب"

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، ضبط كدس للعتاد في محافظة الأنبارعائد لما يسمى بـ "ولاية الجنوب".

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه "بعد توفر معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان أن "الكدس يحتوي (١٠٧) قذيفة هاون عيار١٢٠ ملم و (١٧٤) قذيفة مقاومة طائرات عيار ٥٧ وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة احادية، في ساحات مفتوحة بمنطقة المقالع ضمن عامرية الصمود الفلوجة".

واشار الى ان "المواد المضبوطة عائدة الى مايسمى ولاية الجنوب بعصابات داعش الارهابي".