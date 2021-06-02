الأمن الوطني يلقي القبض على اثنين من ارهابيي ولاية الفرات في الانبار

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على اثنين من ارهابيي ولاية الفرات في محافظة الانبار.

الجهاز قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار بعد تكثيف الجهد الميداني واستحصال الموافقات القضائية من الاطاحة باثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية يعملون بديوان الجند التابع لما يسمى ولاية الفرات، اذ اعترفوا بشن الهجمات والتصدي للاجهزة الامنية خلال عمليات التحرير".

واضاف البيان، انه "جرى تدوين اقوالهما اصوليا، واحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".