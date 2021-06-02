بيان من هيأة المنافذ الحدودية بشأن اوقات دوامها وعملها

أصدرت هيأة المافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن عمل دوائرها وأوقات الدوام.



وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تداولت انباء عن أوقات الدوام في هيأة المنافذ الحدودية وساعات العمل".

وبينت، ان "الدوام في هيأة المنافذ الحدودية على مدار ٢٤ ساعة حسب قرار مجلس الوزراء ٨٤ لسنه ٢٠٢٠ الفقره ٢".

واشارت الى أن "هيأة المنافذ الحدودية من الدوائر التي تختلف طبيعة عملها عن اغلب المؤسسات من خلال واجباتها المكلفة بها حيث أن العاملين فيها يمارسون اعمالهم منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل بهدف ديمومة العمل".

ودعت المراقبين والمتابعين "الوقوف عن كثب ومتابعة هذا الموضوع".