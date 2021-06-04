المثنى.. القبض على مطلوبين بتهم جنائية وتجار مخدرات

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة الرميثة تمكنت من تنفيذ 4 مذكرات قبض بحق متهمين مطلوبين بمواد قانونية مختلفة".واضافت ان "‏شعبة مكافحة مخدرات السماوة ألقت القبض على أربعة من متاجري ومروجي المخدرات"، مؤكدة "إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 456 ومطلوب للقضاء لأكثر من دعوة قضائية من قبل مفارز قسم شرطة الوركاء".وختم البيان ان "قسم شرطة النجدة باشر بممارسة أمنية لغرض القضاء على ظاهرة التسول في السماوة".