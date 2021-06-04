قتلوه ورموه جثته.. شرطة واسط تكشف ملابسات جريمة قتل

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، ملابسات وغموض جريمة قتل حصلت مدينة الصويرة شمال المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في واسط شكلت فريق عمل لكشف ملابسات جريمة قتل حصلت في مدينة الصويرة شمال المحافظة واسط لشاب اختفى بتاريخ ٢٢ / ٤ بعد أن سجلت والدته إخبارا بفقدانه".

واضاف البيان، انه "بعد جمع المعلومات والتحري ومواصلة الجهود عثر على جثة الشاب المفقود متفسخه في أرض زراعية بعيده بعد مرور شهر تقريبا على فقدانه، وتم كذلك التوصل الى خيوط تشير الى منفذ الجريمة، حيث تم القبض عليه بوقت قياسي وبعد التعمق بالتحقيق ومواجهة المتهم بالأدلة المستحصلة اعترف صراحة بقيامه بقتل المجنى عليه بمساعدة باقي المتهمين ورمي جثته في أرض زراعية بعيدة لوجود خلافات بينهم وتنافس حول بيع المخدرات".