كمين يطيح بـ"مشعوذ" يبتز الفتيات في الديوانية

وقال الجهاز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بناءً على الشكاوى المقدمة من قبل مجموعة من الضحايا "النساء" في محافظة الديوانية، سارعت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين اسهمَ في الايقاع بشخصٍ يدعي من خلال صفحته على منصة الفيس بوك بانه خبير باعمال السحر والشعوذة، ويمارس الابتزاز الإلكتروني عبر مساومة الفتيات على صورهن مقابل عدم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي لقاء مبالغ مالية".واضاف انه تم " تدوين اقواله اصولياً بعد اعترافه بتهديد العديد من النساء، واحالته الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".