الخلية تنشر حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة خلال الايام الماضية

وذكر بيان للخلية ورد للسومرية نيوز، ان "الحصيلة كانت كالآتي:
-القاء قبض على 924 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب
-القبض على متعاطين ومروجين مخدرات 286
-القبض على مبتز الكتروني 3
-انقاذ 3 اشخاص حاولوا الانتحار
-ضبط اسلحة غير المرخصة 36
-القبض على مرتكبي الدكة العشائرية 15
-العثور على كدس عتاد ومتفجرات 3
-حملات تبرع بالدم 2
-حملات امنية توعوية 1
-حملة تعفير ضد فيروس كورونا 1
-زيارة عوائل شهداء 1
-القبض على مخمورين 225
-القبض على متسول 516
-ضبط مركبة مخالفة 1084
-ضبط عجلة تحمل مواد ممنوعة 54
-انتشال جثة غريق 8
-القبض على مخالفي تعليمات الاقامة 38
-حجز دراجة نارية 330
-تامين ومعالجة عبوة ناسفة 22
-العثور على كدس عتاد 3
-تامين المظاهرات السلمية 5