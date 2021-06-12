بقع دموية وأعقاب سكائر تكشف تفاصيل جريمة غامضة ببغداد

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام التاجي من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في منطقة سبع البور شمال غربي العاصمة بغداد، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث لإعادة الكشف على محل الحادث مع خبير الأدلة الجنائية وتحرير أكثر من ١٤ مادة من بقع دموية وأعقاب سكائر وشناطة التي تم تقييد المجنى عليه بها وتم إرسالها للأدلة الجنائية".وبينت، أنه "بعد جمع المعلومات عن المشتبه به تم إرسال أربعة متهمين وأخذ بصماتهم وكذلك البصمة الوراثية والدم وتمت المطابقة للمواصفات مع المتهم لثمانية احراز وبعد أخذ الموافقات القضائية تم القبض على المتهم وبعد مواجهته بالأدلة أعترف صراحة بأرتكابه جريمة القتل".