حصيلة نوعية لقوات الرد السريع خلال الاسبوع الماضي

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، حصيلة قيادة فرقة الرد السريع من ٣ حزيران الجاري ولغاية ١٠ من الشهر ذاته في مختلف قواطع المسؤولية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات فرقة الرد السريع القت القبض على أربعة متهمين وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب ضمن قاطع المسؤولية".

واشارت الى ان "القيادة نفذت واجب مشترك مع قسم استخبارات الفرقة التابع الى وكالة الاستخبارات تمكنت خلاله من ضبط ٢٧ كغم من مادة C4 و(٢٠) لتر مواد تدخل في صناعه المتفجرات و(4) عبوات ناسفة ضد الأشخاص، فضلا عن تفتيش اطراف وبساتين ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى ضمن قاطع المسؤولية، وتفتيش قرى شرق محافظة صلاح الدين ضمن قاطع المسؤولية ايضا".

ولفتت الخلية الى، أن "القطعات قامت بتفتيش المناطق التي شهدت نزاعات عشائرية في محافظة ميسان".