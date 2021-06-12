حصيلة الممارسات الامنية لقيادة عمليات بغداد خلال 12 يوما

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجمل نتائج العمليات التعرضية والفعاليات لقطعات قيادة عمليات بغداد والفرق والمديريات العاملة بإمرة القيادة للفترة من 1-12 حزيران 2021 كالتالي:1- القبض على متهمين وفق المادة (4/1) إرهاب (19).2- القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة: (1958).3- ضبط قاذفة RPG7 و(14) صاروخ.4- ضبط سلاح كاتم: (2).5- تفكيك حزام وعبوة ناسفة: (6).6- ضبط قطع أثرية: (3).7- ضبط مواد متفجرة: (270غم).8- ضبط رمانية يدوية: (119).9- ضبط صواعق تفجير: (13).10- ضبط عتاد مختلف: (4557) إطلاقة.11- مصادرة سلاح مختلف: (61).12- ضبط مواد مخدرة: (2065) حبة مخدرة، و(276) من مادة الكريستال.13- ضبط عجلة مسروقة أو مطلوبة: (34).واشار البيان الى "قيام عدد من الفعاليات الإنسانية من خلال زيارة دار الطفولة والايتام في منطقة الصالحية، و توزيع المياه الصالحة للشرب في منطقة الرضوانية، ورفع عد من السيطرات، وفتح عدد آخر من الطرق المغلقة، في قاطعي الكرخ والرصافة لتخفيف الزخم المروري، وتسهيل عمل المواطنين، حيث أبدى المواطنين شكرهم وتقديرهم للقوات الامنية على هذه المبادرة الإنسانية إضافة لواجباتهم في حماية المواطن".