بابل.. القبض على عدد من المتهمين واتلاف عبوة ناسفة محلية الصنع

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن القاء القبض على عدد من المتهمين واتلاف عبوة ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من المحافظة.
وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان " مفارز قيادة شرطة بابل نفذت حملة أمنية في عموم قواطع المسؤولية، تضمنت العديد من الممارسات الأمنية لمتابعة مذكرات القبض، وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق المحافظة".
واضافت "حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ٤٢ مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة ليتم تسليمهم الى الجهات المختصة".
واوضحت ان " قوه مشتركة من مركز شرطة الأخاء، وفوج الطوارئ السادس، واستخبارات وأمن بابل، ومديريتي الاستخبارات، والأمن الوطني معززة بمفارز المتفجرات، والـK9 بعد ورود معلومات استخباراتية تحركت تجاه أحد الأراضي الزراعية ضمن قاطع ناحية جبلة لإجراء المسح الميداني والعثور على عبوة ناسفة محلية الصنع نوع بلازما موضوعة على حافة أحد المبازل"، مشيرة الى انه "تم إتلافها عن بعد بواسطة جهاز الروبوت الآلي دون أي أضرار تذكر" .