بعد إغلاق دام لعدة سنوات.. فتح شوارع مهمة وسط بغداد(صور)

أعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، اليوم الاحد، افتتاح الطريق من ساحة الملك فيصل الى شبكة الاعلام العراقي ومن جسر السنك باتجاه فندق "المنصور مليا".

وذكر بيان لاعلام قيادة عمليات بغداد، ورد للسومرية نيوز، ان "قائد عمليات بغداد يأمر بفتح الطريق ذهابا وايابا من ساحة الملك فيصل الى "شبكة الاعلام العراقي" ومن جسر السنك باتجاه فندق "المنصور مليا".

وفي السياق نفسه، قالت مدرية المرور العامة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وبأشراف مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين نائب الفرقة الخاصة اللواء جاسم يحيى الزبيدي، تمت المباشرة برفع الصبات وفتح الطريق من تقاطع السنك باتجاه ساحة جمال (ساحة الملك فيصل سابقاً) وبالعكس امام سير المركبات لتحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور".