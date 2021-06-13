بغداد.. القبض على 7 متهمين اطلقوا النار على مواطن وحاولوا سرقة عجلته

أعلنت شرطة محافظة بغداد، اليوم الاحد، القبض على سبعة متهمين اقدموا على اطلاق النار على مواطن وحاولوا سرقة عجلته.

وذكر اعلام الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم شرطة المدائن وبالتعاون مع مفارز الشرطة الاتحادية، ألقت القبض على سبعة متهمين اقدموا على اطلاق النار على مواطن وحاولوا سرقة عجلته واصابته واحداث اضرار بالعجلة عند اطلاق النار عليه".

واشار البيان الى، انه "تم تطويق مكان ومنطقة الحادث والتفتيش عليهم ومطاردتهم والقاء القبض عليهم".

ولفت الى أن "المتهمين بصحبتهم بنادق كلاشنكوف نصف اخمس عدد اثنين، مع مخازن كلاشنكوف عدد اربعة"، مشيرا الى "اصطحابهم الى مركز شرطة الوحدة التابع للقسم المذكور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".