لمعالجة العبوات تحت الماء.. العراق يتسلم زوارق حديثة من فرنسا (صور)

وقالت وزارة الداخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مديرية مكافحة المتفجرات وبخطوة اولى تتسلم (2) زوارق نهرية حديثة اختصاصية لمكافحة المتفجرات (معالجة العبوات تحت الماء) من الحكومة الفرنسية".وأشار البيان، إلى ان "هذه المبادرة تأتي بعد اختتام مجموعة من الدورات الاختصاصية التي اقيمت في فرنسا والعراق، حيث بدأت عام 2017 واختتمت هذا اليوم، وكان اخرها دورة قيادة الزوارق السريعة".وبينت الوزارة، أن "هذا الدعم لمشروع التنظيم الجديد لقدرات خبراء معالجي العبوات الناسفة تحت الماء بفضل توزيع افضل للفرق المختصة حفاظاً على امن البلد".