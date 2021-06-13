المفتي الشرعي لداعش بقبضة الأمن في بغداد

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتنسيق معلوماتي استخباري ما بين مفصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع -شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ - وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرئاسي الثاني واستخبارات منطقة الدورة وجهاز المخابرات فيها، والتي اكدت تواجد احد الارهابيين الخطرين في منطقة الدورة جنوبي بغداد والذي شغل منصب المفتي الشرعي لمدينة راوة".وأشار البيان إلى "تمكن القوات الأمنية من القبض علية في سيطرة الزهور اثناء دخوله المنطقة قادماً من محافظة الانبار"، مبيناً أنه "من المطلوبين المهمين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة٤ إرهاب".