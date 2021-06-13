بالصور.. مسؤولون أمنيون يزورون الأعظمية

تنشر السومرية نيوز، صوراً لزيارة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، مدينة الاعظمية ومرقد "أبو حنيفة النعمان".



وأقيمت أمس السبت، صلاة موحدة في جامع "أبو حنيفة النعمان" شمالي بغداد بعد زيارة وفد من مدينة الكاظمية.



وكان مصدر امني افاد، امسالسبت، بانتشار قوات حفظ القانون ضمن مقتربات جامع "ابو حنيفة النعمان" تحسباً من انطلاق تظاهرة تطالب باغلاق الجامع تم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

تصوير: علي جاسم