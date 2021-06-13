مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل وأصيب آخر، بهجوم مسلح نفذ من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية ضمن مدينة الصدر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.