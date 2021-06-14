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الكشف عن تفاصيل جريمة قتل ارتكبت قبل خمس سنوات

أمن

2021-06-14 | 02:33
الكشف عن تفاصيل جريمة قتل ارتكبت قبل خمس سنوات
4,562 مشاهدة

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، الكشف عن جريمة قتل مقترنة بتسليب عجلة عام ٢٠١٦ من خلال القبض على عصابة لسرقة وتسليب الدور والمحلات والدراجات النارية.

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مكتب مكافحة اجرام المدائن تمكن من كشف جريمة تسليب عجلة نوع شيري في عام ٢٠١٦ مقترنة بقتل سائقها من خلال طعنه عدة طعنات في الرأس والصدر والبطن ورمي جثته في منطقة بزول نائية في الخمس دوانم وغلق التحقيق بالحادث في وقتها لمجهولية الفاعل".

وأضاف البيان، أنه "جاءت هذه العملية من خلال القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين لسرقة الدور والمحلات التجارية والدراجات النارية ودراجات التك تك واعترافهم بالقيام بأكثر من ثمانية عمليات سرقة لدراجات نارية بالاشتراك مع متهم ثالث وهو رئيس مجموعتهم، وبعد اصدار امر قبض بحق المتهم الاخير عقب تدوين اقوال المتهمين الاثنين الملقى القبض عليهم وتصديقها امام قاضي التحقيق والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات بحق المتهم الهارب ومقاطعتها فتم التوصل الى مكانه وتحديد موقعه والقبض عليه".

وبحسب البيان، فان "رئيس المجموعة اعترف صراحة بقيامه بعدة جرائم سرقة وبضمنها جريمة تسليب العجلة نوع شيري وقتل سائقها عام ٢٠١٦ ولدى الرجوع الى الاخبارات المسجلة تم التأكد من تسجيل الحادث ضمن اعمال مركز شرطة النهروان في حينها".

وأشارت الوكالة إلى، أنه "دونت اقوال المتهم وتم تصديقها قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين وفق احكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".
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