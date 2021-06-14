احباط تهريب مواد كيمياوية ودراجات مستعملة بميناء ام قصر الأوسط

وذكر اعلام الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تم ضبط حاويتين تحتويان على مواد كيمياوية (ثاني أوكسيد التيتانيوم و دراجات هوائية مستعملة) معدة للتهريب داخل الحرم الكمركي في منفذ ميناء ام قصر الأوسط".واضاف البيان، انه "تم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات من قبل لجنة مشتركة من الدوائر العاملة المعنية والمختصة لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".