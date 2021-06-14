القبض على مسافرين يحملون فيز وإقامة مزورة في مطار بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي تمكنت من إلقاء القبض على ٦ مسافرين كانوا يرومون السفر عبر الخطوط الجوية العراقية المتوجهة الى ألمانيا لتقديمهم فيزا وإقامة أجنبية مزورة".وأضافت المديرية، أن "المتهمين قدموا أربع فيز ألمانية، وإقامة فرنسية، وفيزة نمساوية الى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي، وبعد الشك الحاصل تم إرسالها الى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والذي بدوره أكد بأن الفيز الألمانية الأربعة، والإقامة الفرنسية، والفيزة النمساوية مزورة وغير أصولية".واشارت المديرية الى "إحالة المتهمين الستة الى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".