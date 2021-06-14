بينهم مطلوبون بقضايا "ارهاب".. القبض على 6 متهمين في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير، نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض، حيث تمكنت من إلقاء القبض على (6) مطلوبين".واضافت المديرية، أن "(4) منهم متهمين بالارهاب لارتكابهم جريمة اطلاق النار على دور المواطنين بما يعرف (بالدگة العشائرية)، ومتهمان (إثنين) وفق المادة (٤١٣) الايذاء العمد".واشارت الى "إيداعهم التوقيف بغية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".