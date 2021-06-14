اعلان النتائج الأولية لعملية اسود الجزيرة الثانية

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد ان شرعت قيادة القوات البرية من خلال قيادة عمليات (الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) والقيادات والقطعات الملحقة بها وبأكثر من (10) محاور وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش الأبطال، فجر اليوم الإثنين بعملية اسود الجزيرة الثانية، للبحث والتفتيش عن عناصر داعش الارهابي، ضمن قاطع الجزيرة غربي البلاد ، كانت اهم النتائح ضمن قيادة عمليات الجزيرة العثور على نفقين لعصابات داعش الإرهابية احدهم يحتوي ملابس عسكرية، في منطقة السدة والمكسار ضمن محور لواء المشاة الآلي الثلاثون تم حرقها وتدميرها بالكامل".واضاف البيان، كما "تم تفجير مخبأ لعصابات داعش الإرهابية ضمن محور لواء المشاة الآلي الثلاثون قرب منطقة كشيكش، وتدمير مخبأ اخر ضمن قاطع الفوج الاول لواء المشاة الالي الثلاثون".وتابع أنه "وضمن قيادة عمليات صلاح الدين، تم تفجير عبوة ناسفة مسيطر عليها من قبل محور مقر القيادة على طريق السكريات، ومخبأين أحدهما يحتوي على ١٢ عبوة بلاستيكية C4 والآخر كان مفخخا بالكامل، وفي نفس السياق تم معالجة ثلاثة صهاريج من قبل طيران الجيش الابطال".وختم البيان أن "العملية مازالت مستمرة لتفتيش جميع القرى ضمن مناطق الواجب وحسب الاهداف المرسومة لها".وكانت قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها؛ قد شرعت فجر اليوم بتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال قيادة عمليات الجزيرة – غرب نينوى – صلاح الدين، مشيرة الى ان العملية انطلقت بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وبأكثر من عشرة محاور.