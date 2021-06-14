وزير الدفاع يصدر توجيهين بهدف "استتباب الأمن"

وقالت الدفاع في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "ترأس، جلسة مجلس الدفاع الخامسة لعام 2021، والتي ضمت في جدول أعمالها جملة من الأمور الأمنية والإدارية والفنية".وأكد عناد فيما يتعلق بالجانب الأمني، على "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عصابات داعش الإرهابية، وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب؛ بما يضمن المُحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن وديمومة استتبابه في جميع قواطع العمليات".