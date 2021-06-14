بعملية تفتيشية.. ضبط عبوات وصاروخ "SPG9" في كركوك

وقالت القيادة فيث بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة شرعت بتنفيذ واجب أمني شمل تفتيش مناطق "السلامية، والعاكولة، وبابوجان" بقضاء الحويجة بكركوك".واضافت ان "العملية أسفرت عن العثور على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع، وصاروخ SPG9"،مشيرة الى انه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".