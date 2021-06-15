بالفيديو.. الشمري يكشف عن منظومة جديدة لتأمين الحدود العراقية السورية

وقال الشمري في تصريح للسومرية نيوز، إن " قيادة قوات حرس الحدود عملها مستمر في اجراء التحكيمات"، مشيرا الى انه "تم مساعدتها في كميات من الاسلاك الشائكة اضافة الى دعم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي بتخصيص مبالغ لبناء الابراج وغيرها من المستلزمات".واضاف "الان اصبح لدينا منظومة المانع المتمثلة بخندق بعرض وعمق ثلاثة امتار اضافة الى خط الـ(بي ار سي)".