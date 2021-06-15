الامن الوطني: رصدنا محاولات تسلل بين الحدود العراقية السورية

أكد جهاز الامني الوطني، اليوم الثلاثاء، استمراره في رصد محاولات تسلل بين الحدود العراقية السورية وتقديم المعلومات الى قيادة العمليات المشتركة.

وقال وكيل جهاز الامن الوطني حميد الشطري في تصريح للسومرية نيوز، إن "دور جهاز الامن الوطني هو جسم المعلومات الاستخبارية عن المجاميع الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة والواجهات التي تحاول التأثير على الامن الوطني الداخلي وفق اجندات داخلية وخارجية وتحليل المعلومات وتقديم التقارير الاستراتيجية والتكتيكية لصانع القرار".

وتابع الشطري: "كما يتقدم الجهاز باسناد قيادة العمليات المشتركة في العمليات ضد العصابات الاجرامية من خلال تقديم المعلومات الدقيقة التي يتم الحصول عليها بواسطة المصادر البشرية والفنية ويقوم الجهاز ايضا بعمليات نوعية ضد عصابات الخطف والابتزاز الالكتروني والجريمة الاقتصادية وتجار المخدرات وعصابات التهريب".

واشار الى أن "الجهاز يعتمد في عمله على نخبة من الضباط المختصين في العمل النوعي ويستخدم في عمله احدث ما توصلت اليه علوم الاستخبارات في المجال الفني والتحليلي القائم على اساس التجسس والتأهيل البشري".

ولفت الشطري الى، أن "الجهاز يرصد محاولات التسلل بين الحدود العراقية السورية ويقوم بتقديم المعلومات الى قيادة العمليات المشتركة".