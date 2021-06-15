Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالصور.. أسود الرافدين يختتمون تحضيراتهم لملاقاة إيران غداً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارسات "ضخمة" خلال 24 ساعة

أمن

2021-06-15 | 07:58
عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارسات "ضخمة" خلال 24 ساعة
153 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المفارز المشتركة تمكنت من نصب سيطرات مفاجئة في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: اعتقال (4) متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة (15) مسدس و(6) بنادق مختلفة الأنواع مع (408) اطلاقة مختلفة الأحجام، بالإضافة الى مصادرة (١٩١) حبة مخدرة، و(11) غرام من مادة الكرستال المخدرة مع (5) اجهزة للتعاطي".

وأضافت، ان "قوة من فرقة المشاة السادسة تمكنت من ضبط (4) صواريخ قاذفة RBG7 مع الحشوات على حافة أحد البزول شمال بغداد، تم رفعها بدون حادث".

واشارت القيادة الى، أن "فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من اعتقال (19) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين طرفي مشاجرة، كما تمكنت قوة من لواء المشاة الـ(27) من اعتقال متهمين اثنين أحدهم وفق المادة (28/ مخدرات) ضبط بحوزته على (250 غم) من مادة الكرستال المخدرة".

ولفتت الى، أن "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع قسم استخبارات قيادتنا نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة (الشرطة الرابعة) تمكنت خلاله من ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال (11) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم (400 غم) من مادة الكرستال المخدرة".

وتابعت، أن "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال (10) متهمين ثلاثة منهم بتعاطي مواد مخدرة ضمن مناطق شرقي بغداد، بالاضافة الى اعتقال متهم بجرائم الاتجار بالبشر من قبل قوة من اللواء الـ (15) شرطة اتحادية في منطقة الكرادة".

واردفت القيادة، أن "مفارز شرطة نجدة بغداد ألقت القبض على متهمين اثنين أحدهم فتاة بتهمة تعاطي مواد مخدرة في منطقة الغزالية".

وبحسب بيان القيادة، فإن "مفارز مديرية المرور العامة تمكنت من ضَبَطَ عدد من العجلات التي لا تحمل اوراق ثبوتية ومخالفين للتعليمات المرورية في جانبي الكرخ والرصافة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:35 | 2021-06-15 08:35
08:34 | 2021-06-15 08:34
08:27 | 2021-06-15 08:27
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الداخلية تصدر توجيهاً يتعلق بـ&quot;البطاقة الوطنية&quot;
34.47%
10:15 | 2021-06-13
الداخلية تصدر توجيهاً يتعلق بـ"البطاقة الوطنية"
10:15 | 2021-06-13
اسعار الدولار في العراق تسجل ارتفاعا جديدا
15.13%
04:08 | 2021-06-14
اسعار الدولار في العراق تسجل ارتفاعا جديدا
04:08 | 2021-06-14
التربية تكشف حقيقة صدور قرار بحسم العام الدراسي
13.73%
15:04 | 2021-06-14
التربية تكشف حقيقة صدور قرار بحسم العام الدراسي
15:04 | 2021-06-14
توجيه حكومي يخص مباراة المنتخب العراقي أمام إيران
12.5%
12:59 | 2021-06-14
توجيه حكومي يخص مباراة المنتخب العراقي أمام إيران
12:59 | 2021-06-14
خبر صادم من الشركة المصنعة للقاح كورونا &quot;أسترازينيكا&quot;
12.1%
06:48 | 2021-06-15
خبر صادم من الشركة المصنعة للقاح كورونا "أسترازينيكا"
06:48 | 2021-06-15
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية
12.06%
04:00 | 2021-06-15
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية
04:00 | 2021-06-15
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.