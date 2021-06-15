بحملة امنية واسعة..مكافحة المخدرات تلقي القبض على عدد من المتهمين

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، عن حملة أمنية واسعة في عدد من المحافظات لمكافحة المخدرات والقاء القبض على عدد من المتهمين.

وقالت المديرية في بياتن تلقت السومرية نيوز نسخة منه،انها "ألقت القبض على 21 متهما بمناطق مختلفة من البلاد، حيث تمكنت المفارز من القبض على ١٠ متهمين في البصرة ، وفي بابل على ٦ متهمين، وفي الانبار على متهمين اثنين، وفي كركوك على ٣ متهمين، وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة من الكريستال والحبوب المخدرة المتنوعة إضافة إلى أدوات التعاطي".

واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و32 " مخدرات".

واشارت المديرية الى ان "هذا الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وللتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن 178 المجاني".