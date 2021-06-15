تدمير أوكار وضبط صواريخ مدمرة.. أسود الجزيرة تثمر عن نتائج نوعية

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تواصل قواتنا الامنية البطلة بإسناد جوي عملية اسود الجزيرة الثانية، حيث نفذت طائرات F16 وطائرة سزنة كرفان ضربتين جويتين، اليوم الثلاثاء، أسفرتا عن تدمير وكر كبير للإرهابيين، (عبارة عن نفق يحتوي كميات كبيرة وجديدة من المواد الغذائية)، فضلا عن اغطية وافرشة، بين قرية السكرية وطريق بيجي حديثة في وادي الثرثار".وأشارت إلى "تنفيذ القطعات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين المشتركة في عملية اسود الجزيرة الثانية، واجب تفتيش للمنطقة المحصورة بين طريق بيجي- حديثة جنوبا الى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات غربي نينوى شمالا، ومن خط صد لواء المشاة 91 بالفرقة 14 شرقا الى الحافة الشرقية والغربية لوادي الثرثار (على مدار يومين) لتعزيز الأمن والاستقرار، والقضاء على العناصر الإرهابية وتطهير الأراضي منها".ولفتت إلى "عثور القوات الأمنية على خمسة أوكار للإرهابيين أحدها مفخخ وعجلة نوع بيك أب وقاذفة صواريخ مدمرة".وفي محور قيادة عمليات الجزيرة تم تدمير وحرق نفق بداخله ملابس لعناصر عصابات داعش الإرهابية، والعثور على ستة أوكار للإرهابيين وثلاثة خزانات وقود وعبوة ناسفة، اذ جرى تدمير الأوكار والمواد المضبوطة بشكل تام، وفق البيان.