"ذباح داعش" في قبضة الاستخبارات

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية، تمكن أبطال مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من الإطاحة بإرهابيين اثنين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية في قرية قره سالم بناحية كوبري".وأوضحت، أن "الإرهابي الأول، الملقب (أبو أنس) هو من المقربين لقيادات العصابات الإرهابية وشارك بمعارك وتعرضات ضد قواتنا الأمنية، إضافة إلى العمليات التي استهدفت المواطنين الأبرياء من خطف ونصب السيطرات الوهمية، أما الإرهابي الثاني، الملقب (أبو الزبير) عمله ذباح لدى العصابات الإرهابية وشارك بالعديد من العمليات الإرهابية والتعرضات وقتل العديد من منتسبي القوات الأمنية".وبينت المديرية، أن "العملية جرت بالتنسيق والتعاون المشترك مع قوة اقتحام مكتب قائد شرطة كركوك وقوة أخرى تابعة لحرس إقليم كردستان".