سقوط طائرة مسيرة جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم سماع دوي انفجار ضمن منطقة الزعفرانية وتبين سقوط طائرة مسيرة ضمن منطقة معسكر الرشيد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.